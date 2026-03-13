Бывшего главу департамента мэрии Новосибирска будут судить

В Новосибирске началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии Георгия Жигульского. Как сообщили в судах общей юрисдикции региона, 12 марта 2026 года стартовало судебное следствие.
Жигульский обвиняется по трём статьям: п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и п.п. «в, е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
В первом заседании государственный обвинитель изложил предъявленное обвинение, также был определён порядок исследования доказательств. «Судебное заседание отложено на 14 часов 00 минут 13 мая 2026 года для обеспечения явки представителя потерпевшего», — уточнили в ведомстве.