Бывшего главу департамента мэрии Новосибирска будут судить

В первом заседании государственный обвинитель изложил предъявленное обвинение, также был определён порядок исследования доказательств. «Судебное заседание отложено на 14 часов 00 минут 13 мая 2026 года для обеспечения явки представителя потерпевшего», — уточнили в ведомстве.