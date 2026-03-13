«Похожа на гигантский разлом». Ученые предупредили о корональной дыре размером с половину Солнца и магнитных бурях на Земле

Ученые сказали о появившейся на Солнце гигантской корональной дыре, которая похожа на разлом. Подробности рассказали белорусам и другим жителям Земли в телеграм-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
Эксперты сказали, что 13 марта ожидается начало длительной серии геомагнитных возмущений из-за сформированной на Солнце корональной дыры. В течение суток прогнозируется рост скорости набегающего на Землю потока солнечного ветра, после чего должны начать увеличиваться и геомагнитные индексы.
В лаборатории пояснили, что источником ожидающихся возмущений станет хорошо различимая на Солнце корональная дыра величиной с половину звезды.
— Она довольно заметных размеров и не вполне типичной формы — похожая больше на гигантский разлом, протянувшийся от южного до северного полюса Солнца, — пояснили ученые.
Уточняется, что эта дыра на Солнце представляет собой долгоживущее образование. Месяц назад при прошлом солнечном обороте она уже проходила по диску, тогда она напоминала «дракона». Событие того периода вызвало магнитные бури уровня G1-G2.
— Модели показывают возможность первых бурь уже сегодня ближе к полуночи. Высока вероятность формирования 13 марта интенсивных полярных сияний, — добавили эксперты.
