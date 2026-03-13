Дорогу к ЖК «Мичурино» приведут в порядок в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жители ЖК «Мичурино» в Кировском районе обратились к главе города с просьбой отремонтировать дорогу на улице Кутузова. Сейчас часть проезда покрыта гравием и бетонными плитами, а на оставшемся асфальте после зимы образовались ямы.
Встреча с застройщиком АО «Фирма “Культбытстрой” прошла в департаменте градостроительства. Компания подтвердила, что отремонтирует дорогу за свой счет, как только позволят погодные условия.
Кроме того, летом в микрорайоне начнется строительство новой дороги к строящейся школе на 1280 мест. Проезд соединит улицы Волжскую и Кутузова и станет вторым выездом из района, что улучшит транспортную доступность для жителей.
