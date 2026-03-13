Алкоголь известных марок подделывали в Экибастузе

Сотрудники полиции в Экибастузе пресекли деятельность местного жителя, который незаконно организовал подпольный цех по производству алкоголя в своем доме. При обследовании помещения было обнаружено и изъято 139 пластиковых бутылок с неизвестным содержимым, 288 литров вещества, похожего на пиво, 10 стеклянных колб и аппарат для самодельного изготовления алкогольной продукции (виски, ликера, пива) и производства спирта.