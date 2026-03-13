Ричмонд
Алкоголь известных марок подделывали в Экибастузе

В Экибастузе полицейские ликвидировали подпольное производство алкоголя известных марок, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

Источник: Nur.kz

Сотрудники полиции в Экибастузе пресекли деятельность местного жителя, который незаконно организовал подпольный цех по производству алкоголя в своем доме. При обследовании помещения было обнаружено и изъято 139 пластиковых бутылок с неизвестным содержимым, 288 литров вещества, похожего на пиво, 10 стеклянных колб и аппарат для самодельного изготовления алкогольной продукции (виски, ликера, пива) и производства спирта.

Продукция была оклеена этикетками известных марок, но не имела акцизов. Изъятая продукция направлена на исследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение. Об этом сообщил начальник УП Экибастуза Толеген Кудайбергенов.