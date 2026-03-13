Весенние субботники начнутся в Таганроге с 16 марта

С 16 марта в Таганроге, как и по всей Ростовской области, стартует месячник чистоты, напомнила глава приморского города Светлана Камбулова.
— В ближайшие недели во всех районах пройдут массовые субботники. О датах, времени и местах проведения буду сообщать заранее. Коммунальные службы уже готовятся к масштабной уборке, — рассказала в соцсетях Светлана Камбулова.
В Таганроге собираются привести в порядок придорожные зоны и тротуары, запланировали убоку мусора. Также планируется санитарная обрезка зеленых насаждений.
Важно! С 1 сентября 2025 года в стране действуют новые Правила обращения ТКО. По новым требованиям, все растительные отходы нельзя оставлять в обычных мусорных контейнерах. В связи с этим глава города поручила установить контейнеры, предназначенныеых именно для растительных отходов. Позже должны опубликовать перечень таких мест.
Поучаствовать в генеральной уборке могут все желающие.
— Вместе мы сделаем город чище и уютнее. Давайте покажем, как мы любим Таганрог, пусть он сияет чистотой этой весной, — обратилась к жителям города Светлана Камбулова.
Ранее о подготовке к месячнику чистоты сообщили в Ростове-на-Дону.
