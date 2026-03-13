Весенние субботники начнутся в Таганроге с 16 марта

Важно! С 1 сентября 2025 года в стране действуют новые Правила обращения ТКО. По новым требованиям, все растительные отходы нельзя оставлять в обычных мусорных контейнерах. В связи с этим глава города поручила установить контейнеры, предназначенныеых именно для растительных отходов. Позже должны опубликовать перечень таких мест.