Суд грозит свидетелям приводом: как прошли слушания по растрате в Фонде капремонта

«Я снимала помещение недалеко от Фонда, — рассказала приглашенная тренер по йоготерапии, — ко мне обратились за занятиями, и мы составили договор на услугу. Тренировки проходили в вечернее время или днем, в обеденный перерыв. Занятия длились меньше года. Счета оплачивал Фонд. Общая сумма, как мне потом подсказали в Следственном комитете, составила около 600 тысяч рублей. Сама я не считала. Мне было важно, чтобы люди занимались. Олег Туркин занятия не посещал. Ходили только женщины дважды в неделю. Записалось около 60 человек, а приходила только половина, но это обычная практика. В счетах мы указывали “Оздоровительные практики”. Они и проводились. Работали с силой мышц, над подвижностью суставов и плечевого пояса, с мышечным корсетом, осанкой… Все это нужно каждому человеку, тем более при сидячей работе. Я еще подумала, какой у этих людей хороший начальник. В моей жизни такой случай был единственным».