Взлетную полосу реконструируют в «Юном Ястребе» под Волгоградом за полмиллиарда

Искусственная взлетно-посадочная полоса для самолетов L-410 будет длиной 1,1 километра и шириной 23 метра. Длина рулежной дорожки с укрепленными обочинами составит 867 метров. По периметру взлетки установят ограждение высотой три метра. Также сделают ливневку и очистные сооружения, озеленение. Завершить работы должны до 10 декабря 2026 года.