Взлетную полосу реконструируют в «Юном Ястребе» под Волгоградом за полмиллиарда

Власти Волгоградской области ищут подрядчика, который возьмется за реконструкцию авиационно-имущественного комплекса на аэродроме в Средней Ахтубе. За обновление взлетно-посадочной полосы клуба «Юный ястреб» готовы заплатить почти полмиллиарда — 480 миллионов 452 тысячи рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru.
Согласно документам, размещенным на портале госзакупок, заказчик реконструкции посадочной площадки — комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. Профинансируют работы за счет бюджета региона на 2026 год.
Искусственная взлетно-посадочная полоса для самолетов L-410 будет длиной 1,1 километра и шириной 23 метра. Длина рулежной дорожки с укрепленными обочинами составит 867 метров. По периметру взлетки установят ограждение высотой три метра. Также сделают ливневку и очистные сооружения, озеленение. Завершить работы должны до 10 декабря 2026 года.
