В Воронежском заповеднике зафиксировали 60-сантиметровый слой снега для прогноза паводков и пожаров

В Воронежском заповеднике завершился ключевой этап зимнего мониторинга — масштабная снегомерная съемка на дистанции 22 километра. В этом году природа не поскупилась на осадки — зафиксированная высота снежного покрова достигла внушительных 60 см. Эти данные станут основой для прогнозирования жизни заповедного леса на весь предстоящий сезон — от весеннего паводка до летней пожарной безопасности. Информацией поделилась пресс-служба Воронежского заповедника 13 марта.
По словам сотрудников, непрерывный ряд наблюдений на этом маршруте ведется с 1974 года и насчитывает уже более полувека. Чтобы собрать точные сведения, группа в составе старшего научного сотрудника Александра Мишина и государственных инспекторов Валерия Корнева, Александра Любенко и Александра Фролова преодолела сложную трассу на лыжах и снегоходах. Маршрут специально проложен через все основные типы ландшафтов, что позволяет ученым детально изучить, как снег распределяется в зависимости от рельефа местности и плотности лесного массива.
Через каждые 100 метров пути замеряется высота сугробов, а каждые 300 метров с помощью специального снегомерного цилиндра определяется плотность снега. Эти показатели позволяют вычислить общий запас влаги, который поступит в экосистему весной. Полученные результаты будут внесены в «Летопись природы» и станут фундаментом для оценки состояния биоты и расчета рисков возникновения лесных пожаров в теплый период.