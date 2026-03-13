В Воронежском заповеднике зафиксировали 60-сантиметровый слой снега для прогноза паводков и пожаров

По словам сотрудников, непрерывный ряд наблюдений на этом маршруте ведется с 1974 года и насчитывает уже более полувека. Чтобы собрать точные сведения, группа в составе старшего научного сотрудника Александра Мишина и государственных инспекторов Валерия Корнева, Александра Любенко и Александра Фролова преодолела сложную трассу на лыжах и снегоходах. Маршрут специально проложен через все основные типы ландшафтов, что позволяет ученым детально изучить, как снег распределяется в зависимости от рельефа местности и плотности лесного массива.