Мишустин поручил оперативно изменить законы, касающиеся многодетных семей

Президент России Владимир Путин в конце февраля подписал закон о сохранении выплаты пособий многодетным родителям при превышении прожиточного минимума до 10%, который вступает в силу 1 июля 2026 года. При этом положения закона будут распространяться на семьи с 1 января этого года, они получат выплаты в беззаявительном порядке.