Мишустин поручил оперативно изменить законы, касающиеся многодетных семей

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил оперативно внести изменения в законы, чтобы многодетные семьи могли получать пособие при незначительном превышении доходов.
Президент России Владимир Путин в конце февраля подписал закон о сохранении выплаты пособий многодетным родителям при превышении прожиточного минимума до 10%, который вступает в силу 1 июля 2026 года. При этом положения закона будут распространяться на семьи с 1 января этого года, они получат выплаты в беззаявительном порядке.
«Теперь надо оперативно провести корректировку соответствующих правовых актов, чтобы нуждающиеся семьи могли воспользоваться такой возможностью», — сказал Мишустин в видеообращении к участникам расширенного заседания коллегии Минтруда и попросил министерство взять эту работу на особый контроль.