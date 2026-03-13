Не умел читать, писать и жил без документов: как в Кызылорде помогают вернуть право на имя

«Документы защищают нас от обмана, эксплуатации и принудительного труда. Они подтверждают нашу личность, с ними можно оформить пенсию, пособие, открыть банковский счет, зарегистрировать бизнес или недвижимость. Это наша безопасность, возможность реализовать права, голосовать, участвовать в жизни общества. Каждый человек имеет незыблемое право на идентичность, и никто не может его лишить этого права. Это мы объясняем тем, кто к нам обращается. Развиваем и международное сотрудничество с Консульством Республики Узбекистан. В случае выявления проблем бенефициарам предоставляются направления в профильные учреждения, оказывающие необходимую помощь. Также им содействуют в оформлении документов, получении социальной поддержки, образования, дают возможность пройти медицинское обследование».Салтанат Сыздыкова.