Мужчину, напавшего на полицейского в Енисейском округе, хотят отправить на лечение (видео)

Психиатры поставили диагноз 38-летнему мужчине, который угрожал убийством сотруднику полиции в Красноярском крае. Об этом рассказали в Следственном комитете.
Все произошло вечером 29 июля 2025 года на автодороге «Красноярск-Енисейск» экипаж ДПС предпринял попытку остановить автомобиль, водитель которого совершал опасные маневры. Мужчина проигнорировал требования полицейских и попытался скрыться, несколько раз он выстрелил в патрульную машину из пиротехнического устройства.
Для того, чтобы остановить злоумышленника, правоохранителям пришлось использовать табельное оружие. Когда сотрудники Госавтоинспекции прострелили мужчине колеса, тот вышел из машины с ножом и пиротехническим устройством и начал угрожать одному из инспекторов убийством.
Противоправные действия нарушителя пресекли. В отношении агрессивного водителя возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Результаты комплексной психолого-психиатрической экспертизы показали, что у мужчины есть хроническое психическое расстройство.
«Психическое расстройство лишало мужчину в момент совершения общественно-опасного деяния способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими», — пояснили следователи.
В настоящее время расследование завершено. Все необходимые материалы направлены в прокуратуру для утверждения постановления о дальнейшей передачи дела в суд. Там будет рассматриваться вопрос о применении к мужчине принудительной меры медицинского характера.
Предыстория: В Красноярском крае вооруженный мужчина захватил машину полицейских и получил от них несколько пуль.
