Врачи нашли проблемы у тысяч волгоградцев после проверки здоровья

С начала 2026 года репродуктивное здоровье проверили более 63 тысяч волгоградцев. Среди них — 34 тысячи женщин и 29,7 тысячи мужчин. Почти 19 тысяч пациентов после первого этапа осмотра направили на углубленную диагностику.