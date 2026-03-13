Врачи нашли проблемы у тысяч волгоградцев после проверки здоровья

С начала 2026 года репродуктивное здоровье проверили более 63 тысяч волгоградцев. Среди них — 34 тысячи женщин и 29,7 тысячи мужчин. Почти 19 тысяч пациентов после первого этапа осмотра направили на углубленную диагностику.
Диспансеризация для волгоградцев репродуктивного возраста начинается с клинико-лабораторного обследования и скринингов. Если врач видит необходимость, пациента направляют на дополнительную диагностику. Такой подход помогает вовремя выявлять потенциальные риски.
По итогам обследований у жителей трудоспособного возраста чаще впервые диагностируют нарушения функций эндокринной системы и системы кровообращения. Медики обращают внимание на контроль ключевых управляемых факторов риска: нерационального питания, избыточной массы тела и повышенного уровня холестерина. Эти факторы становятся предпосылками для развития хронических неинфекционных заболеваний.
Записаться на бесплатный осмотр можно несколькими способами. Через регистратуру или инфомат в поликлинике по месту прикрепления. Через портал «Госуслуги» или региональные медицинские интернет-сервисы. По единому номеру телефона 122.
