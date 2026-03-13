Жители Красноярского края могут проголосовать за подключение к интернету

Жители Красноярского края могут принять участие в опросе, касающемся подключения домохозяйств в небольших населенных пунктах к интернету. Акцию проводит Минцифры России. Голосование касается деревень и сел численностью от 100 до тысячи человек, где государство уже создало инфраструктуру связи — подвело волоконно-оптические линии, подключило социальные объекты, но домашний интернет пока недоступен. Кампания проводится для оценки реального спроса на подключение отдельных домохозяйств к сети. Опрос завершится 30 марта 2026 года. Принять участие может любой гражданин России с подтвержденным аккаунтом на «Госуслугах». Населенный пункт выбирается из представленного списка независимо от места регистрации. Чтобы проголосовать, необходимо зайти на платформу обратной связи и авторизоваться, выбрать регион и населенный пункт в одном из списков: первый список; второй список. Затем указать точный адрес домохозяйства и подтвердить, что готовы заключить договор с оператором связи, если туда проведут домашний интернет.