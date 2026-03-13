Ричмонд
Снег в Астане: за ночь из города вывезли более 63 тысяч кубометров

Коммунальные службы столицы продолжают круглосуточную работу по очистке города от снега и наледи.

Источник: DKNews.kz

Уборка ведется без остановок — как днем, так и ночью, сообщили в акимате Астаны, передает DKNews.kz.

Более 63 тысяч кубометров снега за ночь.

За минувшую ночь из столицы на снежные полигоны вывезли 63 132 кубометра снега. Для этого было выполнено 3 652 рейса большегрузной техники.

Коммунальные службы продолжают интенсивную работу по расчистке улиц после снегопадов.

На улицах работают тысячи людей и техника.

С утра 13 марта в уборке города задействованы значительные силы коммунальных служб.

В работе участвуют:

1 791 единица специальной техники 2 973 дорожных рабочих.

Такие объемы работ позволяют оперативно очищать основные транспортные маршруты города.

Где убирают снег в первую очередь.

Коммунальные службы придерживаются определенного порядка очистки улиц.

Сначала расчищаются основные магистрали и маршруты общественного транспорта, после чего техника направляется на участки со средней интенсивностью движения — во дворы, на площади, тротуары и остановки.

Миллионы кубометров снега за сезон.

С начала зимнего периода из столицы вывезены огромные объемы снега.

Всего на снежные полигоны отправлено 7 342 455 кубометров снега. Для этого выполнено 485 576 рейсов грузовой техники.

Призыв к жителям.

Акимат Астаны призывает жителей и гостей города соблюдать осторожность на дорогах и тротуарах.

Горожанам рекомендуют учитывать погодные условия при планировании поездок и соблюдать меры безопасности.