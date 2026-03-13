Снег в Астане: за ночь из города вывезли более 63 тысяч кубометров

Уборка ведется без остановок — как днем, так и ночью, сообщили в акимате Астаны, передает DKNews.kz.
Более 63 тысяч кубометров снега за ночь.
За минувшую ночь из столицы на снежные полигоны вывезли 63 132 кубометра снега. Для этого было выполнено 3 652 рейса большегрузной техники.
Коммунальные службы продолжают интенсивную работу по расчистке улиц после снегопадов.
На улицах работают тысячи людей и техника.
С утра 13 марта в уборке города задействованы значительные силы коммунальных служб.
В работе участвуют:
1 791 единица специальной техники 2 973 дорожных рабочих.
Такие объемы работ позволяют оперативно очищать основные транспортные маршруты города.
Где убирают снег в первую очередь.
Коммунальные службы придерживаются определенного порядка очистки улиц.
Сначала расчищаются основные магистрали и маршруты общественного транспорта, после чего техника направляется на участки со средней интенсивностью движения — во дворы, на площади, тротуары и остановки.
Миллионы кубометров снега за сезон.
С начала зимнего периода из столицы вывезены огромные объемы снега.
Всего на снежные полигоны отправлено 7 342 455 кубометров снега. Для этого выполнено 485 576 рейсов грузовой техники.
Призыв к жителям.
Акимат Астаны призывает жителей и гостей города соблюдать осторожность на дорогах и тротуарах.
Горожанам рекомендуют учитывать погодные условия при планировании поездок и соблюдать меры безопасности.