Ученые предупредили об опасности AI-игрушек для маленьких детей

Ученые Кембриджского университета установили: ии-устройства могут неправильно реагировать на маленьких детей.

Источник: Baigenews

Игрушки с искусственным интеллектом, которые умеют разговаривать с детьми, могут неправильно понимать эмоции и отвечать неуместно. К такому выводу пришли исследователи из Кембриджского университета после экспериментов с детьми в возрасте от трёх до пяти лет, передает BAQ.kz со ссылкой на themorning.lk.

В ходе исследования учёные наблюдали, как дети общаются с мягкой игрушкой с искусственным интеллектом.

Иногда игрушка реагировала странно или не понимала, что ребёнок говорит о своих чувствах. Например, один ребёнок сказал игрушке, что ему грустно, но вместо поддержки она ответила, что «чувствует себя отлично» и предложила продолжить разговор.

По словам психологов, в такой ситуации ребёнок может не получить эмоциональной поддержки, особенно если рядом нет взрослого.

Проблемы с воображением.

Ещё одна проблема — игрушки плохо понимают игру «понарошку», которая важна для развития детей.

Например, когда ребёнок говорил игрушке, что приготовил для неё подарок, устройство отвечало, что не может увидеть подарок, потому что у него нет глаз.

Исследователи считают, что такие ответы могут мешать развитию фантазии.

Что предлагают ученые.

Ученые считают, что рынок AI-игрушек быстро растет, но правила их использования пока недостаточно четкие. Поэтому они предлагают усилить контроль за такими игрушками и ввести специальные стандарты безопасности.

По мнению исследователей, это поможет защитить детей и повысить доверие родителей к новым технологиям.

Что говорят разработчики.

Компания-разработчик одной из игрушек заявила, что безопасность детей является приоритетом.

По её словам, технологии искусственного интеллекта продолжают совершенствоваться, а исследования помогают улучшать такие продукты.