Калининградца, пытавшегося уйти в террористическую организацию через границу, приговорили к 15 годам

Балтийский флотский военный суд вынес приговор 50-летнему жителю Калининграда, обвинявшемуся в покушении на госизмену и участие в террористической организации. Уголовное дело расследовало региональное УФСБ.
По данным следствия, в феврале 2024 года мужчина готовился воевать против российских Вооружённых сил на стороне противника. Он собрал тактическую экипировку, заполнил анкету для вступления в террористическую организацию и попытался незаконно пересечь госграницу в Багратионовском районе, но был задержан сотрудниками ФСБ.
Суд признал его виновным в покушении на участие в террористической организации и на государственную измену. Приговор — 15 лет лишения свободы: первые четыре года в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима, плюс год ограничения свободы после освобождения.