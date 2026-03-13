91-летняя жительница Забайкалья засудила магазин из-за сломанного смарт-браслета

В Чите пенсионерка пошла в суд из-за некачественного гаджета и выиграла дело. Как рассказывает АиФ Забайкалье, 91-летняя женщина стала самой возрастной жительницей города, которая обратилась за помощью в защите своих прав.
— Она купила в магазине умный браслет за 3,4 тысячи рублей. Но уже на третий день устройство сломалось. Когда пенсионерка пришла возвращать товар, продавец отказался отдавать деньги. Он заявил, что может только отдать гаджет в ремонт, и ждать придется полтора месяца, — пишут журналисты.
Но сибирячка не сдалась. Вместе со специалистами городской администрации она прошла долгий путь. В итоге суд встал на сторону покупательницы. Магазину пришлось не только вернуть стоимость браслета, но и выплатить неустойку с моральной компенсацией. Общая сумма, которую получила пенсионерка, составила почти 11 тысяч рублей.
