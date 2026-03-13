Режим работы Богучанской ГЭС изменен для подготовки к паводку

Енисейское бассейновое водное управление (ЕнБВУ) в соответствии с приказом Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы) установило для Богучанской ГЭС (входит в Группу РусГидро) режим работы до 3 апреля в диапазоне расходов 2900—3300 кубометров в секунду.
Решение принято с учетом рекомендаций межведомственной рабочей группы. Установленные расходы являются максимальными среди всех станций Ангаро-Енисейского каскада, режим может быть изменен в соответствии с гидрологической обстановкой на озере Байкал, реках Ангара и Енисей.
В течение февраля станция работала в диапазоне 3100−3300 кубометров в секунду, средние расходы составили 3217,6 кубометров в секунду. Это позволило в ходе подготовки к весеннему паводку начать предполоводную сработку водохранилища. Его уровень с начала февраля понизился с отметки 207,57 до 207,26 м (над уровнем Балтийского моря), свободный объем увеличился на 0,7 кубических километров.
Паводок в Нижнем Приангарье начинается в первой декаде мая, к этому времени на Богучанской ГЭС будут завершены плановый капитальный ремонт гидроагрегата № 4 и текущие ремонтные работы на гидроагрегатах № 2 и 8. В период прохождения паводка все агрегаты станции находятся в работе или резерве, в соответствии с гидрологической обстановкой и предписаниями ЕнБВУ.
Из-за перепадов температуры в январе и феврале 2026 года кромка льда в нижнем бьефе Богучанской ГЭС неустойчива: в конце февраля она находилась на расстоянии 43 км от створа станции, а спустя неделю отступила на 12 км вниз по течению. Оттепели в феврале и марте уже привели к увеличению притока в крупнейшие водохранилища на Ангаре на 10−20%, в течение марта при повышении температуры возможно дальнейшее усиление притока. По предварительным данным запасы снега в разных районах на берегах Ангары на 15−40% превышают норму.
Режимы наполнения и сработки водохранилищ, пропуск паводков на ГЭС устанавливает Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) с учетом рекомендаций Межведомственной рабочей группы, в состав которой входят представители МЧС России, Минсельхоза России, Росрыболовства, Росморречфлота, АО «СО ЕЭС», органов исполнительной власти субъектов Федерации и др.
Информация о гидрологической обстановке ГЭС, входящих в состав РусГидро, представлена в виде ежедневно обновляемой инфографики.