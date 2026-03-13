Режим работы Богучанской ГЭС изменен для подготовки к паводку

Из-за перепадов температуры в январе и феврале 2026 года кромка льда в нижнем бьефе Богучанской ГЭС неустойчива: в конце февраля она находилась на расстоянии 43 км от створа станции, а спустя неделю отступила на 12 км вниз по течению. Оттепели в феврале и марте уже привели к увеличению притока в крупнейшие водохранилища на Ангаре на 10−20%, в течение марта при повышении температуры возможно дальнейшее усиление притока. По предварительным данным запасы снега в разных районах на берегах Ангары на 15−40% превышают норму.