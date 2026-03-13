Елена Дятлова оценила новые дороги и тротуары: миллиардные вложения и досрочное открытие Орудийной

Дятлова отчиталась по «тротуарной программе»: в прошлом году потратили 700 миллионов. В этом пока заложили около 500 на 43 объекта (10 новых, остальные — ремонт). Но губернаторские поправки в областной бюджет должны добавить городу денег. Задача — выйти на те же 700 миллионов и не сбавлять обороты.