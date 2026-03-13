Елена Дятлова оценила новые дороги и тротуары: миллиардные вложения и досрочное открытие Орудийной

Жителям Сельмы больше не нужно делать четырёхкилометровый крюк — улица Героя России Катериничева соединила Согласие и Челнокова, и это всего за 86 миллионов.
На Генерала Лучинского завершили второй этап: там не только дорога, но и отдельные полосы для велосипедов и самокатов. Вложили почти 71 миллион, область добавила половину.
Самый амбициозный объект — улица Орудийная. Подрядчик уже готов на 32%, хотя условия сложные: коммуникации приходится перекладывать чуть ли не вручную. Если темп сохранят, техническое движение запустят осенью — раньше контрактного декабря. Цена вопроса — больше 460 миллионов, 84% дал областной бюджет.
Дятлова отчиталась по «тротуарной программе»: в прошлом году потратили 700 миллионов. В этом пока заложили около 500 на 43 объекта (10 новых, остальные — ремонт). Но губернаторские поправки в областной бюджет должны добавить городу денег. Задача — выйти на те же 700 миллионов и не сбавлять обороты.