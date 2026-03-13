Воронежцев приглашают на мюзикл и квартирник

14 марта.
Театр оперы и балета.
18:00 | Мюзикл «Мужчина моей мечты» | 12+
Воронежский государственный академический театр драмы им. Алексея Кольцова.
18:00 | Драма «Анна в тропиках» | 18+
Новый театр.
15:00 | Семейная история «Мой дедушка был вишней» | 6+
19:00 | Свободное сочинение «Пушкин в кедах» | 12+
Никитинский театр.
18:00 | «Ваша жестянка сломалась» | 16+
Театр «Кот».
13:00 | «Сказки на всякий случай» | 6+
19:00 | «У каждого свои недостатки» | 16+
Дворцовый комплекс Ольденбургских.
С 9:00 | Выставка «Акварели и путевые зарисовки сестер Гефсиманского монастыря св. Марии Магдалины» | 0+
12:00 | Дворцовая мастерская «Акварель» | 6+
Воронежский океанариум.
11:00 и 15:00 | Программа с морскими котиками «Восточная сказка» | 0+
15 марта.
Театр оперы и балета.
11:00 | Музыкальная сказка «Золотой цыпленок» | 6+
18:00 | Балет «Дон Кихот» | 6+
Воронежский государственный академический театр драмы им. Алексея Кольцова.
15:00 | Театральный квартирник «Ближе» | 16+
18:00 | Драма «Анна в тропиках» | 18+
Новый театр.
19:00 | Комедия «Любовь» | 12+
Никитинский театр.
18:00 | «Ваша жестянка сломалась» | 16+
Театр «Кот».
15:00 | «Вредный спектакль» | 3+
19:00 | «Уличённая ласточка» | 16+
Воронежский концертный зал.
19:00 | Спектакль «Женское счастье или в шоу только мужчины» | 12+
Дворцовый комплекс Ольденбургских.
12:00 | Дворцовая мастерская «Акварель» | 6+
14:00 | Дворцовый weekend | 0+
14:00 | Концерт «Элегия» | 0+
Воронежский океанариум.
11:00 и 15:00 | Программа с морскими котиками «Восточная сказка» | 0+
МТС Live Холл.
19:00 | Концерт группы «Пицца» | 12+
