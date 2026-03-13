Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежцев приглашают на мюзикл и квартирник

О событиях города и области — в нашем материале.

Источник: АиФ Воронеж

14 марта.

Театр оперы и балета.

18:00 | Мюзикл «Мужчина моей мечты» | 12+

Воронежский государственный академический театр драмы им. Алексея Кольцова.

18:00 | Драма «Анна в тропиках» | 18+

Новый театр.

15:00 | Семейная история «Мой дедушка был вишней» | 6+

19:00 | Свободное сочинение «Пушкин в кедах» | 12+

Никитинский театр.

18:00 | «Ваша жестянка сломалась» | 16+

Театр «Кот».

13:00 | «Сказки на всякий случай» | 6+

19:00 | «У каждого свои недостатки» | 16+

Дворцовый комплекс Ольденбургских.

С 9:00 | Выставка «Акварели и путевые зарисовки сестер Гефсиманского монастыря св. Марии Магдалины» | 0+

12:00 | Дворцовая мастерская «Акварель» | 6+

Воронежский океанариум.

11:00 и 15:00 | Программа с морскими котиками «Восточная сказка» | 0+

15 марта.

Театр оперы и балета.

11:00 | Музыкальная сказка «Золотой цыпленок» | 6+

18:00 | Балет «Дон Кихот» | 6+

Воронежский государственный академический театр драмы им. Алексея Кольцова.

15:00 | Театральный квартирник «Ближе» | 16+

18:00 | Драма «Анна в тропиках» | 18+

Новый театр.

19:00 | Комедия «Любовь» | 12+

Никитинский театр.

18:00 | «Ваша жестянка сломалась» | 16+

Театр «Кот».

15:00 | «Вредный спектакль» | 3+

19:00 | «Уличённая ласточка» | 16+

Воронежский концертный зал.

19:00 | Спектакль «Женское счастье или в шоу только мужчины» | 12+

Дворцовый комплекс Ольденбургских.

12:00 | Дворцовая мастерская «Акварель» | 6+

14:00 | Дворцовый weekend | 0+

14:00 | Концерт «Элегия» | 0+

Воронежский океанариум.

11:00 и 15:00 | Программа с морскими котиками «Восточная сказка» | 0+

МТС Live Холл.

19:00 | Концерт группы «Пицца» | 12+

О самых интересных событиях рассказываем в карточках в группах «АиФ-Воронеж» в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в каналах МАКС и Телеграм.