Весы порадуются подарку, а Скорпионов ждут судьбоносные перемены: таро-расклад на пятницу, 13 марта

Весы получат приятный подарок от партнёра, а Скорпионам стоит принять неизбежные перемены в личной жизни. «Клопс» публикует расклад на картах таро на пятницу, 13 марта, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен.
Любовь (Колесница): обещает стремительное развитие романа. Отношения выйдут на новый виток. Профессиональная сфера (Туз Пентаклей): сулит крупную прибыль или очень выгодное предложение. Здоровье (Солнце): отличное самочувствие.
Телец.
Любовь (Императрица перевёрнутая): предупреждает о недостатке внимания к партнёру. Профессиональная сфера (Восьмёрка Мечей): говорит о надуманных ограничениях. Вы можете больше, чем думаете. Здоровье (Жрица): советует довериться интуиции в вопросах самочувствия.
Близнецы.
Любовь (Рыцарь Кубков): сулит романтическое приключение или красивое признание в чувствах. Профессиональная сфера (Пятёрка Пентаклей): указывает на временные трудности, которые быстро разрешатся. Здоровье (Луна): напоминает о важности полноценного сна.
Рак.
Любовь (Верховная Жрица): символизирует тайну в отношениях. Профессиональная сфера (Король Жезлов): обещает лидерство и признание ваших идей начальством. Здоровье (Умеренность): рекомендует не смешивать несовместимые продукты.
Лев.
Любовь (Двойка Кубков перевёрнутая): говорит о временном разладе в паре. Лучше провести вечер порознь. Профессиональная сфера (Четвёрка Пентаклей): указывает на желание удержать всё в своих руках, но лучше делегировать задачи. Здоровье (Башня): предупреждает о риске травм.
Дева.
Любовь (Король Мечей): обещает честный и прямой разговор, который расставит всё по местам. Профессиональная сфера (Тройка Кубков): сулит дружескую атмосферу в коллективе и приятное общение. Здоровье (Сила): отличное самочувствие.
Весы.
Любовь (Паж Пентаклей): символизирует практичный подарок или знак внимания от партнёра. Профессиональная сфера (Девятка Мечей): говорит о рабочих тревогах, которые на самом деле беспочвенны. Здоровье (Звезда): обещает спокойный день и гармонию тела.
Скорпион.
Любовь (Смерть): символизирует неизбежные перемены. Отпустите то, что уходит. Профессиональная сфера (Шестёрка Жезлов перевёрнутая): предупреждает о задержках в признании ваших заслуг. Здоровье (Маг): говорит о полном контроле над самочувствием.
Стрелец.
Любовь (Шут перевёрнутая): советует не совершать необдуманных поступков ради сиюминутной страсти. Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей): указывает на необходимость подождать результатов своих трудов. Здоровье (Колесо Фортуны): обещает приятные изменения в самочувствии.
Козерог.
Любовь (Император): говорит, что партнёр будет дарить вам стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Профессиональная сфера (Восьмёрка Кубков): говорит о желании всё бросить, но лучше выдохнуть и успокоиться. Здоровье (Девятка Кубков): сулит гастрономические удовольствия без последствий для фигуры.
Водолей.
Любовь (Рыцарь Жезлов): обещает страстный день, полный сюрпризов и спонтанности. Профессиональная сфера (Десятка Пентаклей): символизирует стабильность и поддержку коллектива. Здоровье (Тройка Мечей): предупреждает о риске головной боли от переутомления.
Рыбы.
Любовь (Королева Кубков): дарит глубокое понимание и эмоциональную близость с партнёром. Профессиональная сфера (Отшельник): советует уединиться для важных размышлений о карьере. Здоровье (Пятёрка Жезлов): говорит о мелких недомоганиях, которые быстро пройдут.