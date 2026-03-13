Ричмонд
Ростовчанка, оставившая труп сына-младенца в магазине, просилась в суде на СВО

Жительница Таганрога Ростовской области попросилась в суде на СВО сразу после оглашения приговора. Как.

Жительница Таганрога Ростовской области попросилась в суде на СВО сразу после оглашения приговора. Как сообщает Привет-Ростов, женщина, которая избила полугодовалых сыновей-близнецов, положила их в сумку и отнесла в магазин, получила 18 лет в колонии общего режима.

Напомним, трагедия, которая потрясла всю страну, разыгралась в ноябре 2024 года. Как установили в ходе предварительного следствия сотрудники СКР, ростовчанка систематически избивала и не кормила детей, пребывая чаще в пьяном угаре. В роковой для одного из младенцев день избиение повторилось, после чего женщина отнесла детей в сетевой магазин, там и оставила. Когда за сыновьями прибежал их отец, один ребенок был уже мертвым.

По информации ростовских СМИ, экспертиза подтвердила, что в момент совершения преступления Наталья Г. была вменяема и полностью осознавала последствия своих действий.

— В своем последнем слове подсудимая попыталась убедить суд в собственной версии событий и настаивала, что ребенок погиб из-за случайного падения с автолюльки, — сообщает Привет-Ростов.

На оглашении приговора Наталья Г. заявила о намерении обжаловать решение Ростовского областного суда и заявила о своей готовности отправиться на СВО. Таким образом, с ее слов, она хотела бы материально позаботиться о выжившем сыне.