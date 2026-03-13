Ростовчанка, оставившая труп сына-младенца в магазине, просилась в суде на СВО

Напомним, трагедия, которая потрясла всю страну, разыгралась в ноябре 2024 года. Как установили в ходе предварительного следствия сотрудники СКР, ростовчанка систематически избивала и не кормила детей, пребывая чаще в пьяном угаре. В роковой для одного из младенцев день избиение повторилось, после чего женщина отнесла детей в сетевой магазин, там и оставила. Когда за сыновьями прибежал их отец, один ребенок был уже мертвым.