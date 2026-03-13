Ричмонд
Льются миллионы: на юге Волгограда рекой течет питьевая вода — видео

Поток протянулся от дома на улице Семипалатинской, 7, до почтового отделения на улице Хабаровской, 2, в Красноармейском районе.

Жители Красноармейского района Волгограда бьют тревогу: здесь уже несколько дней из-за порыва водовода хлещет на дорогу питьевая вода.

Поток протянулся от дома на улице Семипалатинской, 7, до почтового отделения на улице Хабаровской, 2. К зданию почты невозможно ни проехать, ни пройти, делятся видео горожане.

«У нас зорко ищут тех, кто посмел украсть ведро воды и выписывают штрафы за каждую каплю, но пока считают копейки населения, в районе льются миллионы», — пишут в местном паблике.

Ранее обезвоженное общежитие на севере Волгограда привлекло внимание главы СК Александра Бастрыкина.

