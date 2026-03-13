Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Котяков рассказал о росте средней зарплаты россиян

Котяков: средняя зарплата россиян за 2025 год увеличилась на 13,5%

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Средняя заработная плата россиян в 2025 году увеличилась на 13,5%, а реальная зарплата — на 4,4%, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«На протяжении года устойчиво росли доходы наших граждан. По данным Росстата, средняя заработная плата увеличилась на 13,5%, а реальная зарплата — на 4,4%», — сказал Котяков на расширенном заседании коллегии Минтруда России.

Узнать больше по теме
Антон Котяков: биография, семья и путь к должности министра труда России
Экономист, госсоветник, глава Министерства труда и соцзащиты России, бывший замминистра финансов, Антон Котяков зарекомендовал себя как профессионал в области управления, успешно реализовавший проекты по улучшению социальной политики страны. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше