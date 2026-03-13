Котяков рассказал о росте средней зарплаты россиян

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Средняя заработная плата россиян в 2025 году увеличилась на 13,5%, а реальная зарплата — на 4,4%, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
