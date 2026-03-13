Ричмонд
Лукашенко получил в подарок беременную корову

Лукашенко подарили беременную корову.

Источник: телеграм-канал «Пул Первого»

Президент Беларуси Александр Лукашенко в командировке в Могилевской области получил в подарок корову, рассказал телеграм-канал «Пул Первого».

В Дрибинском районе белорусский лидер посетил племенной завод по разведению крупного рогатого скота, где разводят герефордскую породу. Комплекс принадлежит Могилевскому госплемпредприятию.

— Вот она — красавица! — рассказали о подарке в телеграм-канале «Пул Первого».

И добавили, что подаренная корова станет пополнением на президентской ферме. Также отметили, что уже в июле породистая корова должна растелиться.

Лукашенко пообещал, если родится телочка — останется у него на ферме, а если бычок, то его вернут в Могилевскую область.

К слову, ранее Александр Лукашенко рассказывал о лучших коровах на его подворье и экспериментах на земле. И еще глава республики рассказывал, как содержит коз в своем домашнем хозяйстве.

