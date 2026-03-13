Ричмонд
В Красноярске женщина проехала на «красный» и чуть не сбила детей на переходе

В Красноярске женщина проехала на «красный» и проигнорировала пешеходов.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске на улице Линейной 32-летняя женщина проехала на «красный» и чуть не сбила детей на пешеходном переходе. Видеозапись с грубым нарушением правил дорожного движения появилась в социальных сетях.

На кадрах водитель автомобиля «Хендэ» игнорирует красный сигнал светофора и проезжает по оживленному пешеходному переходу в момент, когда дорогу пересекают дети. К счастью, никто не пострадал.

Госавтоинспекторы нашли нарушительницу. При общении с полицейскими горожанка признала вину и раскаялась. Ранее ее уже привлекали к административной ответственности за проезд на «красный».

Теперь автолюбительнице грозит новый штраф в 7500 рублей.