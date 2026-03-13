В Омске мужчины тратят на помолвочные кольца 22% от зарплаты

Омск занял второе место в антирейтинге по тратам на помолвочные кольца. Таковы данные исследования ювелирного бренда SOKOLOV и сервиса по поиску работы «Зарплата.ру».
Аналитики сопоставили медианные значения предлагаемых зарплат из вакансий на сайте по поиску работы и траты мужчин на помолвочные кольца в разных городах России на основе среднего чека в розничных магазинах сети за 2025 год.
Выяснилось, что меньше всего тратят на помолвочные кольца мужчины из Перми — в среднем только 18% от средней зарплаты в регионе. Такие украшения стоят здесь в среднем 13 849 рублей.
На втором месте антирейтинга оказался Омск с долей 22% и средней ценой на кольца 15 901 рубль. Третью строчку антирейтинга заняла Уфа, где у мужчин уходит в среднем 22% от зарплаты. За помолвочные кольца здесь в среднем просят 19 038 рублей. Отмечается, что в среднем доля зарплаты, которую тратят на особенные украшения, по стране составляет 28%.
Лидером же стал Калининград — мужчины из этого города тратят на кольца почти треть зарплаты (33%). Второе место занял Санкт-Петербург (31%), третье — Саратов (31%). Помолвочные кольца в этих городах продают в среднем за 25 972, 31 150 и 21 644 рубля соответственно.