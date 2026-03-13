«В СССР такого даже не знали»: почему профвыгорание стало главным «диагнозом» современных людей

— Если мы исключим из разговора экономический контекст — люди порой вынуждены работать больше, чтобы обеспечить достойный уровень жизни себе и своей семье, а затронем только психологические аспекты, то казалось бы, мы живем лучше прежних поколений: сидим в удобных креслах, в офисах, разработанных дизайнерами, многие могут трудиться из дома. Но уровень хронического стресса бьет рекорды, — комментирует волгоградский психолог Елена Сущенко. — Если посмотреть на проблему с точки зрения нейрофизиологии, то можно понять, что многозадачность — это ловушка. Наш мозг не приспособлен к тому ритму, в котором мы живем сейчас. Сегодня мы требуем от него невозможного — выполнения параллельно и эффективно нескольких задач. Многие считают многозадачность полезным навыком. На самом деле это миф, который нагружает нашу психику. С точки зрения нейрофизиологии многозадачности просто не существует. Когда нам кажется, что мы делаем несколько дел сразу, мозг просто с бешеной скоростью переключается между задачами. И любое подобное переключение стоит нам энергии. Как это работает? Исследования показывают: каждая смена задачи требует активации новых нейронных сетей. Представьте водителя, который каждые 30 секунд останавливается, выходит из машины, садится в другую и снова разгоняется. Скорость падает, а расход топлива взлетает до небес. В случае с мозгом «топливо» — это глюкоза и кислород. Мы тратим колоссальные ресурсы не на саму работу, а на перезагрузку внимания. Этот процесс психологи называют «налог на переключение». Отсюда и знакомое каждому чувство вечера: «Я ничего не сделал, но выжат как лимон».