Котяков рассказал о рекордном уровне занятости россиян в возрасте 30−50 лет

Узнать больше по теме

Антон Котяков: биография, семья и путь к должности министра труда России

Экономист, госсоветник, глава Министерства труда и соцзащиты России, бывший замминистра финансов, Антон Котяков зарекомендовал себя как профессионал в области управления, успешно реализовавший проекты по улучшению социальной политики страны. Собрали главное из его биографии.