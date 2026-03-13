Ричмонд
Котяков рассказал о рекордном уровне занятости россиян в возрасте 30−50 лет

Котяков: уровень занятости россиян в возрасте 30−50 лет составил свыше 90%

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Уровень занятости среди трудоспособных россиян в возрасте 30−50 лет достиг пика и составил свыше 90%, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Сегодня уровень занятости среди людей в наиболее производственных возрастах, это 30−50 лет, достиг пиковых значений — свыше 90%», — сказал Котяков на расширенном заседании коллегии Минтруда России.

Он подчеркнул, что именно молодежь становится основным резервом для покрытия кадровой потребности в ближайшие годы.

