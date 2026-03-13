Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградская область вошла в топ регионов, где отмечен рост рождаемости

Об этом рассказала Вице-премьер Татьяна Голикова.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в 2025 году рождаемость выросла в 18 российских регионах, включая Калининградскую область. По ее словам, большой рост отмечен даже в регионах, где ранее наблюдалось снижение. Об этом сообщает РИА Новости.

«Должна сказать, что, несмотря на имеющиеся сложности, мы с вами знаем о них, неоднократно обсуждали на различных площадках и будем работать дальше, тем не менее, в рамках демографической повестки все-таки удается удерживать показатель рождаемости от существенного снижения», — сказала Голикова на расширенном заседании коллегии Минтруда России.

Узнать больше по теме
Биография Татьяны Голиковой: семья и работа, личная жизнь, награды
Подробная биография Татьяны Голиковой: детство, карьера, награды и интересные факты. Главное о жизни заместителя председателя правительства РФ читайте в этом материале.
Читать дальше