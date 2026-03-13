В Башкирии создана рабочая группа по поиску пропавших участников СВО

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжение о создании постоянно действующей рабочей группы по поиску пропавших без вести участников специальной военной операции из республики. Возглавила группу депутат Госдумы Ирина Панькина, сопредседателем назначен вице-премьер правительства и министр спорта Руслан Хабибов.
В состав вошли министр семьи, труда и соцзащиты Ольга Кабанова, руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Гульнур Кульсарина, военком Михаил Блажевич, уполномоченный по правам человека Михаил Закомалдин, председатель ассоциации ветеранов СВО Оскар Ситдиков, глава комитета семей воинов Отечества Эльвира Мацкевич и другие.
Идею создать такую структуру Хабиров озвучил в послании Госсобранию. Он поручил наладить взаимодействие с федеральными ведомствами, включая военную прокуратуру и следственный отдел гарнизона.
Первое заседание группы прошло 4 марта. Руслан Хабибов подчеркнул, что задача — отработать четкий алгоритм, чтобы быстро и эффективно помогать семьям в установлении судьбы военнослужащих.
