В Красноярске начали строить эскалаторный тоннель на станции метро

На строящейся станции метротрамвая «Улица Копылова» в Красноярске приступили к сооружению наклонного хода. В будущем здесь установят эскалатор, который соединит поверхность с платформой.
Параметры тоннеля впечатляют: угол наклона — 30 градусов, длина — почти 70 метров, глубина — 35 метров и диаметр — 8,5 метра.
Сейчас строители монтируют первые временные кольца. Всего их будет 19. Затем установят блокоукладчик и начнут проходку горным способом.
Один из самых сложных этапов — стабилизация грунта методом искусственной заморозки. Специальное оборудование будет поддерживать минусовую температуру до конца работ.
После завершения строительства в тоннеле смонтируют трёхленточный эскалатор. Он обеспечит выход пассажиров к платформе станции.
Ранее мы сообщали, что строительство первой линии метро в Красноярске продлили до 2028 года.