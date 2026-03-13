Ричмонд
В Красноярске начали строить эскалаторный тоннель на станции метро

Сейчас строители монтируют первые временные кольца.

На строящейся станции метротрамвая «Улица Копылова» в Красноярске приступили к сооружению наклонного хода. В будущем здесь установят эскалатор, который соединит поверхность с платформой.

Параметры тоннеля впечатляют: угол наклона — 30 градусов, длина — почти 70 метров, глубина — 35 метров и диаметр — 8,5 метра.

Сейчас строители монтируют первые временные кольца. Всего их будет 19. Затем установят блокоукладчик и начнут проходку горным способом.

Один из самых сложных этапов — стабилизация грунта методом искусственной заморозки. Специальное оборудование будет поддерживать минусовую температуру до конца работ.

После завершения строительства в тоннеле смонтируют трёхленточный эскалатор. Он обеспечит выход пассажиров к платформе станции.

Ранее мы сообщали, что строительство первой линии метро в Красноярске продлили до 2028 года.