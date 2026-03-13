Сезон открыт: как защититься от клещей и что нужно знать о вакцинации

«В идеале использовать специальные средства — например, есть выкручиватели для клещей. Ни в коем случае не смазывать их маслом, что очень любят. Ради бога, не делайте это, потому что это вызывает стресс у клеща, и вся инфекция, которая у него есть, только быстрее в организм передаётся. Удалять их шприцом, вытягивать тоже не следует. Это дополнительная травматизация и кожи, и клеща, и тоже дополнительные риски по инфицированию. Оптимальнее всего самостоятельно — это выкручиватель. Если вы сами удалили клеща, то лучший способ — отправить его на исследование. Самый лучший способ, конечно же, — это сразу обратиться в медицинское учреждение, обычно в травмпункт, где клеща профессионально удалят. Обработают ранку и отправят клеща на исследование. Еще важно место удаления клеща сразу же обработать антисептиком. Дело в том, что вирус клещевого энцефалита очень чувствителен ко многим антисептикам, в том числе к спиртосодержащим и йодосодержащим», — рассказала Широкова.