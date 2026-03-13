Из-за ДТП на ул. Борзова автобусы изменили маршрут

В Калининграде на круговом движении на ул. Маршала Борзова — Советский проспект случилось ДТП. Из-за него движение общественного транспорта заблокировано. По Советскому проспекту проехать невозможно. Об этом сообщает телеграм-канал «Общественный транспорт и дорожная информация в Калининграде».