Из-за ДТП на ул. Борзова автобусы изменили маршрут

Движение общественного транспорта заблокировано.

В Калининграде на круговом движении на ул. Маршала Борзова — Советский проспект случилось ДТП. Из-за него движение общественного транспорта заблокировано. По Советскому проспекту проехать невозможно. Об этом сообщает телеграм-канал «Общественный транспорт и дорожная информация в Калининграде».

Автобусы маршрутов № 8, 28, 31, 36 и 88 временно пустили из центра города по ул. Космонавта Леонова, ул. Ул. Лейтенанта Яналова, Советский проспекту и далее согласно действующим схемам движения.

Автобусы маршрутов № 26 и 27 временно пошли в центр по ул. Маршала Борзова, ул. Комсомольская, ул. Чекистов, Советский пр-т и далее согласно действующим схемам движения.

Троллейбусы маршрута № 1 в центр города временно следуют через ул. Комсомольскую, пр-т Мира и далее по действующей схеме движения.