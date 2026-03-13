Красноярский «Енисей» обыграл волейболистов из Уфы

Волейбольный «Енисей» одержал победу над командой «Динамо-Урал» из Уфы в заключительном туре чемпионата России. Встреча прошла на домашней площадке Дворца спорта им. Ивана Ярыгина и завершилась со счетом 3:1. Красноярцы взяли первую партию, преодолев серьезное сопротивление уральцев — 27:25. Второй сет не без труда взяли уже гости — 26:24. После этого красноярцы вновь вышли вперед — 28:26, а затем уверенно победили в четвертом сете — 25:14, — прокомментировали итоги матча в пресс-службе министерства спорта Красноярского края. Среди красноярских спортсменов отличился диагональный Виталий Фетцов, который принес команде 24 очка. По итогам турнирной таблицы после 30 игр красноярцы располагаются на седьмом месте. Соперник красноярской команды по первому раунду плей-офф определится позднее. Напомним, что в Красноярском крае стартовал конкурс для спортсменов и тренеров.