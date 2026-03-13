Ричмонд
Названы предметы ЕГЭ, ставшие более популярными у воронежских выпускников

Одиннадцатиклассники в 2026 году отдали предпочтение естественно-научным дисциплинам.

Источник: Аргументы и факты

Выпускники воронежских школ стали чаще выбирать для сдачи ЕГЭ естественно-научные предметы. Об этом сообщили в региональном министерстве образования в четверг, 12 марта.

В 2026 году по сравнению с предыдущим годом значительно увеличилось число одиннадцатиклассников, решивших сдавать физику. Показатель вырос на 26%. Количество участников ЕГЭ по профильной математике выросло на 15%. Сдающих биологию и химию выпускников стало на 10% больше (на каждый предмет).

Ранее сообщалось, что свыше 98% выпускников воронежских школ получили «зачёт» за итоговое сочинение или изложение, которое служит допуском к сдаче ЕГЭ.