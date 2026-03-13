Названы предметы ЕГЭ, ставшие более популярными у воронежских выпускников

В 2026 году по сравнению с предыдущим годом значительно увеличилось число одиннадцатиклассников, решивших сдавать физику. Показатель вырос на 26%. Количество участников ЕГЭ по профильной математике выросло на 15%. Сдающих биологию и химию выпускников стало на 10% больше (на каждый предмет).