Эксперт из США: сколько Иран сможет блокировать Ормузский пролив

Иран в состоянии в течение нескольких месяцев удерживать контроль за Ормузским проливом, так как имеет превосходство в ракетах и беспилотниках и занимает удобное географическое положение. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал американский военный аналитик, подполковник в отставке Эрл Расмуссен.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Блокада будет продолжаться по крайней мере в течение нескольких месяцев», — считает собеседник «Ленты.ру». Он отметил, что для контроля над проливом Исламская республика будет использовать компактные скоростные катера, артиллерию, дроны, ракеты и другие варианты вооружения.

Военный аналитик уточнил, что именно иранцы могут принимать решения о том, кому открыть проход по проливу, а кому — блокировать его.

Расмуссен допустил, что Пентагон будет вынужден принять радикальные меры, чтобы не позволить Ирану удерживать контроль над морским проходом, соединяющим Персидский и Оманский заливы.

Ранее представитель центрального оперативного командования вооруженных сил Ирана Хатам аль-Анбия предупредил, что Исламская Республика будет считать законными целями любые суда США, Израиля и их союзников, перевозящие нефть через Ормузский пролив.

