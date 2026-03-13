Эксперт из США: сколько Иран сможет блокировать Ормузский пролив

«Блокада будет продолжаться по крайней мере в течение нескольких месяцев», — считает собеседник «Ленты.ру». Он отметил, что для контроля над проливом Исламская республика будет использовать компактные скоростные катера, артиллерию, дроны, ракеты и другие варианты вооружения.
Военный аналитик уточнил, что именно иранцы могут принимать решения о том, кому открыть проход по проливу, а кому — блокировать его.
Ранее представитель центрального оперативного командования вооруженных сил Ирана Хатам аль-Анбия предупредил, что Исламская Республика будет считать законными целями любые суда США, Израиля и их союзников, перевозящие нефть через Ормузский пролив.