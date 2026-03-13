Эксперт из США: сколько Иран сможет блокировать Ормузский пролив

Иран в состоянии в течение нескольких месяцев удерживать контроль за Ормузским проливом, так как имеет превосходство в ракетах и беспилотниках и занимает удобное географическое положение. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал американский военный аналитик, подполковник в отставке Эрл Расмуссен.