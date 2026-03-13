Отборочный этап «Игр будущего» прошел в Астане

«Несмотря на то, что Казахстан собирается впервые принять “Игры будущего”, для нас это знакомая игра. Профессиональный баскетбольный клуб “Астана” впервые выступил в Казани в 2024 году. А в 2025 году завоевал бронзовую медаль в Дубае. В этом году наши цели на соревнованиях в нашей стране очень высоки. Мы намерены без проблем пройти предстоящий отборочный этап», — сказал генеральный секретарь федерации баскетбола «Астана» Азамат Кабдылкаримов.