Отборочный этап «Игр будущего» прошел в Астане

АСТАНА, 13 мар — Sputnik. В Астане провели внутренний отборочный этап «Игр будущего-2026».
Шесть баскетбольных команд собрались в центре Sana Sport, чтобы побороться за единственную путевку на республиканский чемпионат.
По правилам, два баскетболиста в каждой команде сначала определяют сильнейшего на Sony PlayStation, пока счет не достигнет 19-ти. Далее игра разворачивается на поле, и через 10 минут становится известен победитель.
«Несмотря на то, что Казахстан собирается впервые принять “Игры будущего”, для нас это знакомая игра. Профессиональный баскетбольный клуб “Астана” впервые выступил в Казани в 2024 году. А в 2025 году завоевал бронзовую медаль в Дубае. В этом году наши цели на соревнованиях в нашей стране очень высоки. Мы намерены без проблем пройти предстоящий отборочный этап», — сказал генеральный секретарь федерации баскетбола «Астана» Азамат Кабдылкаримов.
«Киберспорт динамично развивается внутри страны из года в год, сообщил капитан баскетбольного клуба “Астана” Руслан Айткалиев.
«Об этом свидетельствует тот факт, что в этом году в отборочном этапе примут участие новые команды. Было много интересных игр. Поначалу было неудобно одновременно играть в баскетбол и заниматься киберспортом. Со временем мы научились. Теперь мы уверены, что у нас будет лучший результат и на республиканском уровне. Внутри страны Алматы является главным соперником», — сказал Айткалиев.
По итогам соревнований баскетбольный клуб «Астана» в финале одержал победу над командой GTB Black со счетом 36:32. Финальные игры Республики Казахстан пройдут
«Игры будущего-2026» пройдут с 29 июля по 9 августа 2026 года. В столице Казахстана в соберутся около 2 тысяч киберспортсменов из более чем 100 стран.