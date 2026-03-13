В Краснодаре изъяли более 30 кг санкционных сыра и колбасы. Об этом сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Сотрудники ведомства совместно с Краснодарской таможней и Краснодарской транспортной прокуратурой проведены проверку в одном из магазинов краевого центра. Специалисты выявили продукцию, ввоз которой запрещен в Россию.
Всего изъято более 31 кг сыра и мясной продукции, произведенной в Германии, Италии, Франции, Испании и других странах.
«В отношении продукции приняты меры в рамках действующего законодательства», — сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.