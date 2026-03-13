Ричмонд
В Краснодаре изъяли более 30 кг санкционных сыра и колбасы

Сыр и колбасу из Европы изъяли в магазине Краснодара.

Источник: Южное межрегиональное управление Россельхознадзора

В Краснодаре изъяли более 30 кг санкционных сыра и колбасы. Об этом сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Сотрудники ведомства совместно с Краснодарской таможней и Краснодарской транспортной прокуратурой проведены проверку в одном из магазинов краевого центра. Специалисты выявили продукцию, ввоз которой запрещен в Россию.

Всего изъято более 31 кг сыра и мясной продукции, произведенной в Германии, Италии, Франции, Испании и других странах.

«В отношении продукции приняты меры в рамках действующего законодательства», — сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.