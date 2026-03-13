В Ростовской области перечислили основные причины ландшафтных пожаров

Несмотря на принимаемые меры, в прошлом году было зафиксировано пять природных пожаров, из-за которых вводился режим «Чрезвычайная ситуация». Отмечается, что развитию пожаров до значительных площадей способствовала ветровая нагрузка, а также высокий класс пожарной опасности на территории Ростовской области.