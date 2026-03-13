Ричмонд
В Ростовской области перечислили основные причины ландшафтных пожаров

Сильные ландшафтные пожары обычно развиваются на Дону при сильном ветре.

Источник: Комсомольская правда

В донском главке МЧС перечислили основные факторы, приводящие к возникновению ландшафтных пожаров в регионе. Как сообщили «КП — Ростов-на-Дону» в ведомстве, в 2025 году на территории области произошло более 1700 загораний сухой растительности.

Несмотря на принимаемые меры, в прошлом году было зафиксировано пять природных пожаров, из-за которых вводился режим «Чрезвычайная ситуация». Отмечается, что развитию пожаров до значительных площадей способствовала ветровая нагрузка, а также высокий класс пожарной опасности на территории Ростовской области.

В МЧС подчеркнули, что основными причинами возгораний стали неосторожное обращение с огнем и порывы линий электропередач, вызванные сильным ветром. Обычно именно при сильном ветре на Дону развиваются самые серьезные ландшафтные пожары.

