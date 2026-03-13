В Казанском зооботсаду вышел из зимней спячки медведь Фома

В Казанском зооботсаду вышел из зимней спячки 22-летний бурый медведь Фома. В этом году он проснулся на месяц раньше из-за колебаний температуры воздуха. По словам сотрудников, косолапый чувствует себя хорошо, у медведя отличный аппетит.
Фома проживает на исторической территории зооботсада. Увидеть его казанцы смогут после наступления стабильной весенней погоды.
Напомним, медведь уснул 25 декабря — на неделю позже, чем в 2024 году. Причиной стали также колебания температуры воздуха. Зимний сон хищник провел в специально оборудованном убежище — «переседнике», которое зоологи застелили соломой.