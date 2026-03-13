Ричмонд
Дополнительные поезда по некоторым маршрутам запустят в Казахстане в Наурыз

В Казахстане в дни празднования Наурыза запустят дополнительные поезда по некоторым маршрутам. Кроме того, к отдельным поездам будут прицеплены допвагоны, передает NUR.KZ со ссылкой на КТЖ.

Источник: Nur.kz

Как сообщили в пресс-службе КТЖ, в период празднования Наурыз мейрамы АО «Пассажирские перевозки» назначает дополнительные электропоезда и увеличивает составность отдельных поездов. В праздничные дни будут курсировать следующие дополнительные пригородные поезда:

  • 20 и 21 марта — электропоезд № 7510 Астана — Павлодар;

  • 25 марта — электропоезд № 7509 Павлодар — Астана;

  • 25 марта — электропоезда № 6803/6804 Астана — Атбасар;

  • 25 марта — электропоезд № 887/888 Нурлы Жол — Курорт Боровое.

Кроме того, 20, 22 и 24 марта к пассажирскому поезду № 606/605 Караганда — Балхаш будет организована прицепка двух дополнительных вагонов (один купейный и один плацкартный).

«В результате пассажирам будет предоставлено 2177 дополнительных мест, что позволит удовлетворить повышенный спрос на железнодорожные перевозки в праздничные дни и обеспечить комфортные условия для поездок», — говорится в сообщении.

Дополнительную информацию можно получить по номеру 1433.