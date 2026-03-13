13 марта жители Ростовской области пожаловались на нестабильную работу Телеграм

13 марта жители Ростовской области пожаловались на перебои в работе Телеграм (Telegram). В приложении некоторое время медленно открывались чаты, также были проблемы с загрузкой картинок и видео.
По данным портала сбой.рф, количество сообщений о нестабильной работе мессенджера начало расти еще 10−11 марта, пик жалоб зафиксировали 12 числа. Сегодня, 13 марта, долы поступающих обращений от пользователей снизилась, но перебои еще фиксируют.
Такие же проблемы за последние 12 часов наблюдались в Москве, Новосибирской области, Краснодарском крае. Также, по данным других сервисов, жалобы на сбои отмечались и за границей, например, в Нидерландах.
Причины выясняют специалисты, при этом сети российских операторов связи работают в штатном режиме. Напомним, с февраля 2026 года Роскомнадзор (РКН) начал замедлять работу Телеграм в России. По информации ведомства, мессенджер «по-прежнему не исполняет законодательство РФ, не защищены персональные данные, нет реальных мер противодействия мошенничеству и использованию мессенджера в преступных и террористических целях».
