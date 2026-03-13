13 марта жители Ростовской области пожаловались на нестабильную работу Телеграм

Причины выясняют специалисты, при этом сети российских операторов связи работают в штатном режиме. Напомним, с февраля 2026 года Роскомнадзор (РКН) начал замедлять работу Телеграм в России. По информации ведомства, мессенджер «по-прежнему не исполняет законодательство РФ, не защищены персональные данные, нет реальных мер противодействия мошенничеству и использованию мессенджера в преступных и террористических целях».