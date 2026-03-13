Котяков рассказал об трудоустройстве выпускников программ переобучения

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Уровень трудоустройства выпускников программ переобучения превысил 80% в России, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
«Уровень трудоустройства выпускников по этой программе (переобучения — ред.) превысил 80%», — сказал Котяков на расширенном заседании коллегии Минтруда России.
Министр добавил, что в рамках национального проекта «Кадры» в прошлом году по 360 самым востребованным профессиям бесплатно переобучились порядка 119 тысяч человек.
