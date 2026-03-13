Ричмонд
Котяков рассказал об трудоустройстве выпускников программ переобучения

Котяков: уровень трудоустройства выпускников программ переобучения превысил 80%

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Уровень трудоустройства выпускников программ переобучения превысил 80% в России, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Уровень трудоустройства выпускников по этой программе (переобучения — ред.) превысил 80%», — сказал Котяков на расширенном заседании коллегии Минтруда России.

Министр добавил, что в рамках национального проекта «Кадры» в прошлом году по 360 самым востребованным профессиям бесплатно переобучились порядка 119 тысяч человек.

Узнать больше по теме
Антон Котяков: биография, семья и путь к должности министра труда России
Экономист, госсоветник, глава Министерства труда и соцзащиты России, бывший замминистра финансов, Антон Котяков зарекомендовал себя как профессионал в области управления, успешно реализовавший проекты по улучшению социальной политики страны. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше