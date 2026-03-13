Лукашенко назвал актрису Ирину Алферову идеалом женственности и красоты

Так, 13 марта белорусский лидер поздравил народную артистку России Ирину Алферову с днем рождения. Он подчеркнул, что в театре и кино актриса проявила свое дарование, будучи удивительно яркой и многогранной личностью. Также Лукашенко сказал об идеале женственности и красоты.