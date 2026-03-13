Лукашенко назвал актрису Ирину Алферову идеалом женственности и красоты

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал образы актрисы Ирины Алферовой идеалом женственности и красоты, сообщила пресс-служба президента.
Так, 13 марта белорусский лидер поздравил народную артистку России Ирину Алферову с днем рождения. Он подчеркнул, что в театре и кино актриса проявила свое дарование, будучи удивительно яркой и многогранной личностью. Также Лукашенко сказал об идеале женственности и красоты.
— Созданные вами запоминающиеся образы стали для миллионов поклонников идеалом женственности и красоты, снискали настоящую народную любовь, — говорится в поздравлении.
А резюмируя, добавил, что белорусский зритель знает и ценит Алферову как талантливую актрису, чье творчество способствует укреплению дружбы и сотрудничества между Беларусью и Россией.
Кстати, напомни, что актриса Ирина Алферова считает себя наполовину белоруской: ее предки уехали из Витебской области в Сибирь в 1930-х за лучшей жизнью.
