Названы предметы ЕГЭ, ставшие более популярными у воронежских выпускников

Выпускники воронежских школ стали чаще выбирать для сдачи ЕГЭ естественно-научные предметы. Об этом сообщили в региональном министерстве образования в четверг, 12 марта.
В 2026 году по сравнению с предыдущим годом значительно увеличилось число одиннадцатиклассников, решивших сдавать физику. Показатель вырос на 26%. Количество участников ЕГЭ по профильной математике выросло на 15%. Сдающих биологию и химию выпускников стало на 10% больше (на каждый предмет).
Ранее сообщалось, что свыше 98% выпускников воронежских школ получили «зачёт» за итоговое сочинение или изложение, которое служит допуском к сдаче ЕГЭ.