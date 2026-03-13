В Волгоградской области 63 тыс. пациентов проверили репродуктивное здоровье

В Волгоградской области медики подвели промежуточные итоги диспансеризации репродуктивного здоровья жителей региона. По данным специалистов, с начала 2026 года исследования прошли 62 тыс. человек, в том числе 34 тыс. женщин и 29,7 тыс. мужчин. При этом 19 тыс. пациентам потребовалось углубленное обследование.