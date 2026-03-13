Антон Алиханов и Виталий Хоценко оценили масштабы модернизации Омского НПЗ

Сегодня, 13 марта, в Омск с деловым визитом прибыл министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Рабочая программа началась с визита на ключевое промышленное предприятие региона — Омский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), входящий в структуру «Газпром нефти». Осмотр производственных мощностей прошел совместно с губернатором Виталием Хоценко и председателем правления «Газпром нефти» Александром Дюковым.
Гости ознакомились с итогами и текущим этапом масштабной программы модернизации, которую «Газпром нефть» реализует на ОНПЗ с 2008 года. За этот период объем инвестиций в развитие омской площадки превысил 500 миллиардов рублей. Особый акцент был сделан на технологическом суверенитете: значительная часть оборудования для обновления завода производится российскими компаниями.
Например, ключевые элементы для комплекса глубокой переработки нефти создали машиностроители «Волгограднефтемаша» и «Ижорских заводов». Крупногабаритные конструкции доставили в Омск по Северному морскому пути, преодолев более девяти тысяч километров.
Еще одним примером успешной кооперации регионов стал проект строительства комплекса «Биосфера», над созданием которого трудились 185 компаний из 16 субъектов Российской Федерации. Кроме того, на территории завода функционирует солнечная электростанция, оснащенная почти 50 тысячами отечественных фотоэлектрических панелей.
В центре внимания высоких гостей оказались и цифровые решения, внедренные на предприятии. Автоматизированная система управления в реальном времени собирает данные с тысяч «умных» датчиков, обеспечивая мониторинг более 200 тысяч параметров работы оборудования. Это позволяет повысить надежность и безопасность технологических процессов.
Отдельной темой стало развитие кадрового потенциала. Омский НПЗ совместно с властями региона выстраивает систему подготовки специалистов, начиная с профориентации школьников. Благодаря поддержке компании и правительства области в Омске создан образовательный кластер в рамках федерального проекта «Профессионалитет». В настоящий момент обучение по востребованным рабочим специальностям уже проходят 450 студентов.
Виталий Хоценко в ходе осмотра предприятия подчеркнул важность внедрения природоохранных технологий. Он напомнил, что Омский НПЗ одним из первых в стране применил систему автоматизированного мониторинга воздуха, которая впоследствии была рекомендована к использованию на других производствах.
«Омский НПЗ планомерно совершенствует производственные процессы. Предприятие внедрило систему автоматизированного мониторинга воздуха, которая легла в основу новых отраслевых стандартов. Главная задача сегодня — тиражировать и развивать эту технологию, чтобы экологическая ответственность стала нормой для всех предприятий региона», — отметил глава региона.
Генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский, в свою очередь, добавил, что развитие промышленной площадки напрямую влияет на занятость и перспективы молодежи. Модернизация производства способствует созданию высокотехнологичных рабочих мест, позволяя молодым омичам строить успешную карьеру, не покидая родной город.