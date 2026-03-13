Дворец бракосочетания на набережной Красноярска закроют на капитальный ремонт

В период ремонта с марта по ноябрь 2026 года торжественные регистрации будут проходить в здании Галереи MixMax на проспекте Свободном, 1, стр. 9, второй этаж (за МФЦ). Все государственные услуги ЗАГС, включая бракосочетания, будут доступны там с 17 марта.