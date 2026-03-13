Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дворец бракосочетания на набережной Красноярска закроют на капитальный ремонт

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Дворец бракосочетания на улице Дубровинского вскоре начнет капитальный ремонт. Работы планируется завершить к концу 2026 года, после чего здание откроется для молодоженов в обновленном интерьере.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Дворец бракосочетания на улице Дубровинского вскоре начнет капитальный ремонт. Работы планируется завершить к концу 2026 года, после чего здание откроется для молодоженов в обновленном интерьере.

В период ремонта с марта по ноябрь 2026 года торжественные регистрации будут проходить в здании Галереи MixMax на проспекте Свободном, 1, стр. 9, второй этаж (за МФЦ). Все государственные услуги ЗАГС, включая бракосочетания, будут доступны там с 17 марта.

Режим работы сотрудников ЗАГС остается прежним: вторник-суббота, с 09:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00.

По вопросам можно обращаться по телефонам агентства ЗАГС Красноярского края: (8−391) 222−62−50, 222−62−38, 222−62−39, 222−62−40.