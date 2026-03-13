Тренера фитнес-центра уволили в Актау после поста о «жирухах»

«Сегодня увидела, как тренер в Актау насмехается над полными девушками. И, честно, мне стыдно, что такие люди вообще называют себя тренерами. Зал — это не место для унижения. Зал — это место, куда люди приходят менять жизнь, бороться со своими страхами и становиться сильнее. Самые сильные люди как раз те, кто приходит туда, когда им тяжело и страшно. И если тренер этого не понимает, значит, он просто случайный человек в профессии. Воспитание отсутствует!» — пишет жительница Актау.