Тренера фитнес-центра уволили в Актау после поста о «жирухах»

Как отмечает издание, резонанс возник после того, как сотрудник фитнес-клуба в преддверии Международного женского дня разместил у себя в Instagram изображения с подписями, высмеивающими женщин с лишним весом. Скриншоты быстро распространились по мессенджерам и городским пабликам, вызвав волну негодования.
Так, под одной из картинок он написал: «Если ты не толстая — забирай букетик, детка!». На другой публикации оставил подпись: «Короче, киндеров нет. Жирухи съели, видимо, со своими псевдотренерами. Ну ничего, я постараюсь найти его. Всё обыскал, замерз аж». Иллюстрации с комментариями тренера разлетелись по Сети.
Жительницы Актау возмутились проявленным неуважением, к критике высказываний тренера присоединились и пользователи из других городов. Они отметили, что женщины приходят к тренерам за помощью, а не за критикой, и его задача — мотивировать людей заниматься спортом и поддерживать их, а не унижать.
«Сегодня увидела, как тренер в Актау насмехается над полными девушками. И, честно, мне стыдно, что такие люди вообще называют себя тренерами. Зал — это не место для унижения. Зал — это место, куда люди приходят менять жизнь, бороться со своими страхами и становиться сильнее. Самые сильные люди как раз те, кто приходит туда, когда им тяжело и страшно. И если тренер этого не понимает, значит, он просто случайный человек в профессии. Воспитание отсутствует!» — пишет жительница Актау.
В администрации фитнес-центра принесли извинения за недопустимые и оскорбительные высказывания сотрудника, которые он позволил себе на своей личной странице в Instagram. Здесь сообщили, что подобные публикации противоречат ценностям клуба и после внутреннего разбирательства тренера уволили.
«Подобные действия противоречат ценностям и стандартам всей нашей команды, которые основаны исключительно на уважении, профессионализме, высоком уровне сервиса и создании комфортной и безопасной атмосферы для каждого нашего клиента. По итогам внутреннего разбирательства данный сотрудник отстранен от занимаемой должности», — сообщили в клубе.